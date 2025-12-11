Ross Stores Aktie
WKN: 870053 / ISIN: US7782961038
|Frühe Investition
|
11.12.2025 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Titel Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ross Stores von vor 3 Jahren eingebracht
Ross Stores-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Ross Stores-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 114,89 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Ross Stores-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,870 Ross Stores-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.12.2025 gerechnet (181,82 USD), wäre das Investment nun 158,26 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 158,26 USD entspricht einer Performance von +58,26 Prozent.
Ross Stores wurde am Markt mit 57,76 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ross Stores Inc.mehr Nachrichten
|
11.12.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ross Stores von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
04.12.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ross Stores-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
28.11.25
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
28.11.25
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
27.11.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ross Stores von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
21.11.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
21.11.25
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
21.11.25
|Gute Stimmung in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 am Freitagmittag steigen (finanzen.at)
Analysen zu Ross Stores Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ross Stores Inc.
|155,90
|0,03%