NASDAQ Composite Index-Titel Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ross Stores von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Ross Stores-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Ross Stores-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Ross Stores-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 114,89 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Ross Stores-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,870 Ross Stores-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.12.2025 gerechnet (181,82 USD), wäre das Investment nun 158,26 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 158,26 USD entspricht einer Performance von +58,26 Prozent.

Ross Stores wurde am Markt mit 57,76 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at