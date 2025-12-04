Ross Stores Aktie
WKN: 870053 / ISIN: US7782961038
|Ross Stores-Investmentbeispiel
|
04.12.2025 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Titel Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ross Stores-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Ross Stores-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Ross Stores-Anteile betrug an diesem Tag 154,48 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 64,733 Ross Stores-Aktien. Die gehaltenen Ross Stores-Aktien wären am 03.12.2025 11 522,53 USD wert, da der Schlussstand 178,00 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 15,23 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Ross Stores zuletzt 57,78 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Ross Stores Inc.
|151,46
|-0,21%
