NASDAQ Composite Index-Titel Synopsys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Synopsys von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Synopsys-Einstiegs gewesen.

Am 03.12.2022 wurden Synopsys-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 348,17 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Synopsys-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,287 Synopsys-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 02.12.2025 auf 449,35 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 129,06 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 29,06 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Synopsys zuletzt 81,56 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at