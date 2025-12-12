NASDAQ Composite Index-Titel Take Two-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Take Two-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Take Two Aktie
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Take Two-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Take Two-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 190,21 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,257 Take Two-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 11.12.2025 1 274,43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 242,41 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 27,44 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Take Two belief sich zuletzt auf 45,46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
