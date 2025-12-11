NASDAQ Composite Index-Titel Textron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Textron von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Textron gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Textron-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 82,13 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 121,758 Textron-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.12.2025 gerechnet (85,10 USD), wäre das Investment nun 10 361,62 USD wert. Das entspricht einem Plus von 3,62 Prozent.

Der Börsenwert von Textron belief sich jüngst auf 14,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at