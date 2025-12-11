Textron Aktie
WKN: 852659 / ISIN: US8832031012
|Performance unter der Lupe
|
11.12.2025 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Titel Textron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Textron von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Textron-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 82,13 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 121,758 Textron-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.12.2025 gerechnet (85,10 USD), wäre das Investment nun 10 361,62 USD wert. Das entspricht einem Plus von 3,62 Prozent.
Der Börsenwert von Textron belief sich jüngst auf 14,83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Textron Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu Textron Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Textron Inc.
|73,92
|2,38%