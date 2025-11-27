NASDAQ Composite Index-Wert Textron-Aktie: So viel hätte eine Investition in Textron von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Textron-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 27.11.2020 wurde das Textron-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Textron-Anteile an diesem Tag bei 46,87 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,134 Textron-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 177,17 USD, da sich der Wert einer Textron-Aktie am 26.11.2025 auf 83,04 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 177,17 USD, was einer positiven Performance von 77,17 Prozent entspricht.

Insgesamt war Textron zuletzt 14,62 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at