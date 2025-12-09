Trustmark Aktie
WKN: 872967 / ISIN: US8984021027
|Lukrative Trustmark-Investition?
|
09.12.2025 16:04:25
NASDAQ Composite Index-Titel Trustmark-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Trustmark-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurden Trustmark-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Trustmark-Anteile an diesem Tag bei 35,03 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Trustmark-Aktie investiert hat, hat nun 285,470 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 08.12.2025 11 164,72 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 39,11 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 11,65 Prozent zugenommen.
Trustmark erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Trustmark Corp.
|39,38
|0,69%
