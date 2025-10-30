United Therapeutics Aktie

WKN: 923818 / ISIN: US91307C1027

United Therapeutics-Investition im Blick 30.10.2025 16:04:02

NASDAQ Composite Index-Titel United Therapeutics-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Therapeutics von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in United Therapeutics-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem United Therapeutics-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 361,40 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die United Therapeutics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,277 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 455,32 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 125,99 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 25,99 Prozent zugenommen.

United Therapeutics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 20,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

