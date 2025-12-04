NASDAQ Composite Index-Wert United Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Therapeutics-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde das United Therapeutics-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 278,55 USD wert. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die United Therapeutics-Aktie investiert hat, hat nun 35,900 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.12.2025 gerechnet (480,96 USD), wäre das Investment nun 17 266,56 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 72,67 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von United Therapeutics bezifferte sich zuletzt auf 20,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at