United Therapeutics Aktie
WKN: 923818 / ISIN: US91307C1027
|Hochrechnung
|
06.11.2025 16:05:18
NASDAQ Composite Index-Titel United Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Therapeutics von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem United Therapeutics-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der United Therapeutics-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 264,69 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die United Therapeutics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,778 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 05.11.2025 1 690,47 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 447,45 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 69,05 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte United Therapeutics einen Börsenwert von 18,85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Aktien in diesem Artikel
|United Therapeutics Corp.
|394,90
|1,15%
