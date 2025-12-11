United Therapeutics Aktie

United Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923818 / ISIN: US91307C1027

Performance unter der Lupe 11.12.2025 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Wert United Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Therapeutics von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen United Therapeutics-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit United Therapeutics-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren United Therapeutics-Anteile an diesem Tag 138,70 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die United Therapeutics-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,721 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 349,57 USD, da sich der Wert eines United Therapeutics-Papiers am 10.12.2025 auf 484,86 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 249,57 Prozent vermehrt.

United Therapeutics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 20,58 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

