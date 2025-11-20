NASDAQ Composite Index-Titel United Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Therapeutics von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in United Therapeutics-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 20.11.2015 wurde die United Therapeutics-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren United Therapeutics-Anteile an diesem Tag 151,17 USD wert. Bei einem United Therapeutics-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,662 United Therapeutics-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 315,23 USD, da sich der Wert eines United Therapeutics-Papiers am 19.11.2025 auf 476,54 USD belief. Mit einer Performance von +215,23 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte United Therapeutics einen Börsenwert von 20,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at