NASDAQ Composite Index-Titel United Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Therapeutics-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde die United Therapeutics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die United Therapeutics-Aktie bei 141,48 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 70,681 United Therapeutics-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 32 622,28 USD, da sich der Wert eines United Therapeutics-Anteils am 12.11.2025 auf 461,54 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 226,22 Prozent vermehrt.
Insgesamt war United Therapeutics zuletzt 19,79 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
