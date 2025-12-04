Upbound Group Aktie

Upbound Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 900457 / ISIN: US76009N1000

Frühe Anlage 04.12.2025 16:04:20

NASDAQ Composite Index-Titel Upbound Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Upbound Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Upbound Group-Aktie Investoren gebracht.

Die Upbound Group-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 35,64 USD. Bei einem Upbound Group-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 280,584 Upbound Group-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Upbound Group-Papiers auf 18,96 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 319,87 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 46,80 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Upbound Group belief sich zuletzt auf 1,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

