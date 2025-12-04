Upbound Group Aktie
WKN: 900457 / ISIN: US76009N1000
|Frühe Anlage
|
04.12.2025 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Titel Upbound Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Upbound Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Die Upbound Group-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 35,64 USD. Bei einem Upbound Group-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 280,584 Upbound Group-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Upbound Group-Papiers auf 18,96 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 319,87 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 46,80 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Upbound Group belief sich zuletzt auf 1,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Upbound Group Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
04.12.25
|Optimismus in New York: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
04.12.25
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite steigt (finanzen.at)
|
04.12.25
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
04.12.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Upbound Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Upbound Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
04.12.25
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite legt zum Start des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
03.12.25
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
03.12.25
|Börse New York in Grün: So steht der NASDAQ Composite am Nachmittag (finanzen.at)
|
03.12.25
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu Upbound Group Inc Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Upbound Group Inc Registered Shs
|15,80
|-2,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: Asiens Börsen uneinheitlich - Minuszeichen in Japan
Die asiatischen Börsen finden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen.