U.S. Global Investors Aktie
WKN: 580966 / ISIN: US9029521005
|Lohnende US Global Investors-Investition?
|
03.12.2025 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Titel US Global Investors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein US Global Investors-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Die US Global Investors-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 2,42 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 413,223 US Global Investors-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 012,40 USD, da sich der Wert eines US Global Investors-Anteils am 02.12.2025 auf 2,45 USD belief. Mit einer Performance von +1,24 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Insgesamt war US Global Investors zuletzt 31,90 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|U.S. Global Investors Inc.
|2,06
|-1,90%
