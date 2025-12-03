NASDAQ Composite Index-Titel US Global Investors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein US Global Investors-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen US Global Investors-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Die US Global Investors-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 2,42 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 413,223 US Global Investors-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 012,40 USD, da sich der Wert eines US Global Investors-Anteils am 02.12.2025 auf 2,45 USD belief. Mit einer Performance von +1,24 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war US Global Investors zuletzt 31,90 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

