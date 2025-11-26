NASDAQ Composite Index-Wert US Global Investors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein US Global Investors-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in US Global Investors eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurden US Global Investors-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 1,15 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das US Global Investors-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 86,957 US Global Investors-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2025 auf 2,49 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 216,52 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 116,52 Prozent vermehrt.

US Global Investors war somit zuletzt am Markt 30,07 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at