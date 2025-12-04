NASDAQ Composite Index-Titel Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Veeco Instruments von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Veeco Instruments-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Veeco Instruments-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Veeco Instruments-Anteile letztlich bei 19,74 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die Veeco Instruments-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 50,659 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 03.12.2025 auf 31,45 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 593,21 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 59,32 Prozent angezogen.

Veeco Instruments wurde am Markt mit 1,75 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at