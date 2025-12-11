Veeco Instruments Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Veeco Instruments-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Veeco Instruments von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Veeco Instruments-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 17,45 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 573,066 Veeco Instruments-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.12.2025 auf 32,22 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 464,18 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 84,64 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von Veeco Instruments betrug jüngst 1,95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
