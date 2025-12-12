NASDAQ Composite Index-Titel Zions Bancorporation-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zions Bancorporation-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Zions Bancorporation-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Zions Bancorporation-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Zions Bancorporation-Anteile bei 48,40 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Zions Bancorporation-Papier investiert hätte, befänden sich nun 20,661 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 11.12.2025 1 227,48 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 59,41 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 22,75 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Zions Bancorporation eine Börsenbewertung in Höhe von 8,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at