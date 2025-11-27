NASDAQ Composite Index-Wert 3D Systems-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in 3D Systems von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in 3D Systems-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit 3D Systems-Anteilen statt. Der Schlusskurs der 3D Systems-Aktie betrug an diesem Tag 9,01 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die 3D Systems-Aktie investiert, befänden sich nun 1 109,878 3D Systems-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 264,15 USD, da sich der Wert einer 3D Systems-Aktie am 26.11.2025 auf 2,04 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 77,36 Prozent.

Der Marktwert von 3D Systems betrug jüngst 260,16 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

