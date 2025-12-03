ACADIA Pharmaceuticals Aktie

WKN: 603035 / ISIN: US0042251084

ACADIA Pharmaceuticals-Performance im Blick 03.12.2025

NASDAQ Composite Index-Wert ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte eine ACADIA Pharmaceuticals-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen ACADIA Pharmaceuticals-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das ACADIA Pharmaceuticals-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 53,28 USD wert. Bei einem ACADIA Pharmaceuticals-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 187,688 ACADIA Pharmaceuticals-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 772,90 USD, da sich der Wert eines ACADIA Pharmaceuticals-Papiers am 02.12.2025 auf 25,43 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 52,27 Prozent vermindert.

ACADIA Pharmaceuticals erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

