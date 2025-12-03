ACADIA Pharmaceuticals Aktie
WKN: 603035 / ISIN: US0042251084
|ACADIA Pharmaceuticals-Performance im Blick
|
03.12.2025 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Wert ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte eine ACADIA Pharmaceuticals-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das ACADIA Pharmaceuticals-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 53,28 USD wert. Bei einem ACADIA Pharmaceuticals-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 187,688 ACADIA Pharmaceuticals-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 772,90 USD, da sich der Wert eines ACADIA Pharmaceuticals-Papiers am 02.12.2025 auf 25,43 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 52,27 Prozent vermindert.
ACADIA Pharmaceuticals erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ACADIA Pharmaceuticals Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu ACADIA Pharmaceuticals Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ACADIA Pharmaceuticals Inc.
|22,01
|-1,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter Hoffnung auf Zinssenkung in den USA: ATX nach Verschnaufpause wieder höher -- DAX legt zu -- Kräftige Kursgewinne in Japan - China-Börsen wenig verändert
Der heimische Aktiennmarkt zeigt sich mit Aufschlägen. Auch der DAX gewinnt im Donnerstagshandel. In Asien notieren die Börsen uneinheitlich.