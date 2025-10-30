NASDAQ Composite Index-Wert ADTRAN-Aktie: So viel hätte eine Investition in ADTRAN von vor 5 Jahren gekostet

Bei einem frühen ADTRAN-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 30.10.2020 wurde die ADTRAN-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 10,69 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 93,545 ADTRAN-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 29.10.2025 949,49 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 10,15 USD belief. Die Abnahme von 1 000 USD zu 949,49 USD entspricht einer negativen Performance von 5,05 Prozent.

Der ADTRAN-Wert an der Börse wurde auf 809,45 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at