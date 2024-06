NASDAQ Composite Index-Wert Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Agilysys von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Agilysys-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Agilysys-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Agilysys-Aktie betrug an diesem Tag 54,55 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,833 Agilysys-Aktien. Die gehaltenen Agilysys-Papiere wären am 03.06.2024 172,32 USD wert, da der Schlussstand 94,00 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 72,32 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Agilysys bezifferte sich zuletzt auf 2,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at