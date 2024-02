NASDAQ Composite Index-Wert Akamai-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Akamai-Investment von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Akamai-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Akamai-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 94,50 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,058 Akamai-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 114,47 USD, da sich der Wert eines Akamai-Anteils am 23.02.2024 auf 108,17 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 14,47 Prozent erhöht.

Akamai war somit zuletzt am Markt 16,34 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at