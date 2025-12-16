NASDAQ Composite Index-Wert Align Technology-Aktie: So viel Verlust hätte eine Align Technology-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das Align Technology-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 198,21 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Align Technology-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 50,452 Align Technology-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 15.12.2025 8 209,98 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 162,73 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 17,90 Prozent vermindert.

Alle Align Technology-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at