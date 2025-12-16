Align Technology Aktie
WKN: 590375 / ISIN: US0162551016
|Hochrechnung
|
16.12.2025 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Wert Align Technology-Aktie: So viel Verlust hätte eine Align Technology-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Align Technology-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 198,21 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Align Technology-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 50,452 Align Technology-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 15.12.2025 8 209,98 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 162,73 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 17,90 Prozent vermindert.
Alle Align Technology-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Align Technology Inc.mehr Nachrichten
|
16:04
|NASDAQ Composite Index-Wert Align Technology-Aktie: So viel Verlust hätte eine Align Technology-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09.12.25
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
09.12.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.at)
|
09.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Align Technology-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Align Technology von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
09.12.25
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
02.12.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Align Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Align Technology von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
25.11.25
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
25.11.25
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 sackt ab (finanzen.at)
Analysen zu Align Technology Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Align Technology Inc.
|136,60
|-1,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWichtige US-Daten im Fokus: ATX-Anleger zurückhaltend -- DAX auf rotem Terrain -- US-Börsen im Minus -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche wenig bewegt. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. Die Wall Street tendiert leichter. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.