Hochrechnung 16.12.2025 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Wert Align Technology-Aktie: So viel Verlust hätte eine Align Technology-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Align Technology-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 3 Jahren wurde das Align Technology-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 198,21 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Align Technology-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 50,452 Align Technology-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 15.12.2025 8 209,98 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 162,73 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 17,90 Prozent vermindert.

Alle Align Technology-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Wichtige US-Daten im Fokus: ATX-Anleger zurückhaltend -- DAX auf rotem Terrain -- US-Börsen im Minus -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche wenig bewegt. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. Die Wall Street tendiert leichter. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

