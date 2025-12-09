NASDAQ Composite Index-Papier Align Technology-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Align Technology von vor einem Jahr bedeutet

Align Technology-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 237,57 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,209 Align Technology-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 08.12.2025 auf 157,68 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 663,72 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 33,63 Prozent.

Am Markt war Align Technology jüngst 11,28 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at