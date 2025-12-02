NASDAQ Composite Index-Titel Align Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Align Technology von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Align Technology gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Align Technology-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Align Technology-Aktie an diesem Tag 67,93 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,472 Align Technology-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 215,99 USD, da sich der Wert eines Align Technology-Anteils am 01.12.2025 auf 146,72 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 115,99 Prozent angezogen.

Align Technology war somit zuletzt am Markt 10,56 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at