Align Technology Aktie
WKN: 590375 / ISIN: US0162551016
|Frühes Investment
|
02.12.2025 16:04:23
NASDAQ Composite Index-Titel Align Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Align Technology von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das Align Technology-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Align Technology-Aktie an diesem Tag 67,93 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,472 Align Technology-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 215,99 USD, da sich der Wert eines Align Technology-Anteils am 01.12.2025 auf 146,72 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 115,99 Prozent angezogen.
Align Technology war somit zuletzt am Markt 10,56 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Align Technology Inc.mehr Nachrichten
|
16:04
|NASDAQ Composite Index-Titel Align Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Align Technology von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
25.11.25
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
25.11.25
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 sackt ab (finanzen.at)
|
25.11.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Align Technology-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Align Technology von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
25.11.25
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 verbucht zum Start des Dienstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
21.11.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
21.11.25
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
21.11.25
|Gute Stimmung in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 am Freitagmittag steigen (finanzen.at)