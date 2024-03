NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alphabet C (ex Google)-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Alphabet C (ex Google) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Alphabet C (ex Google)-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Alphabet C (ex Google)-Anteile an diesem Tag 94,25 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Alphabet C (ex Google)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 10,610 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 140,77 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 493,58 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 49,36 Prozent vermehrt.

Alphabet C (ex Google) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,73 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

