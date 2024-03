NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Alphabet C (ex Google)-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Alphabet C (ex Google)-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Alphabet C (ex Google)-Papier bei 58,42 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,712 Alphabet C (ex Google)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.03.2024 gerechnet (151,94 USD), wäre die Investition nun 260,06 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 160,06 Prozent angewachsen.

Alphabet C (ex Google) wurde am Markt mit 1,89 Bio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at