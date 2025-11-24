NASDAQ Composite Index-Wert American Woodmark-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in American Woodmark von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen American Woodmark-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit American Woodmark-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 77,60 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in American Woodmark-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 128,866 American Woodmark-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der American Woodmark-Aktie auf 51,10 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 585,05 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 34,15 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für American Woodmark eine Börsenbewertung in Höhe von 745,12 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at