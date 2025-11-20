NASDAQ Composite Index-Wert Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust hätte ein Americas Car-Mart-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Americas Car-Mart-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurde das Americas Car-Mart-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Americas Car-Mart-Papier an diesem Tag bei 41,75 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Americas Car-Mart-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 239,521 Americas Car-Mart-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 19.11.2025 4 356,89 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 18,19 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 56,43 Prozent verringert.

Americas Car-Mart war somit zuletzt am Markt 157,41 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at