NASDAQ Composite Index-Wert AmeriServ Financial-Aktie: Hätte sich eine AmeriServ Financial-Kapitalanlage von vor 10 Jahren gelohnt?

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit AmeriServ Financial-Anteilen statt. Der Schlusskurs des AmeriServ Financial-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 3,01 USD. Bei einem AmeriServ Financial-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3 322,259 AmeriServ Financial-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 933,55 USD, da sich der Wert eines AmeriServ Financial-Papiers am 13.12.2023 auf 2,99 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 0,66 Prozent.

Der AmeriServ Financial-Wert an der Börse wurde auf 50,42 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at