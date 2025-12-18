Astro-Med Aktie

Astro-Med für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922775 / ISIN: US04638F1084

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Astro-Med-Investition? 18.12.2025 16:03:45

NASDAQ Composite Index-Papier Astro-Med-Aktie: So viel Verlust hätte ein Astro-Med-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Astro-Med-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Astro-Med-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Astro-Med-Aktie bei 13,38 USD. Bei einem Astro-Med-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 747,384 Astro-Med-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 7,68 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 739,91 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 42,60 Prozent.

Der Börsenwert von Astro-Med belief sich zuletzt auf 59,00 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Astro-Med Inc.mehr Nachrichten