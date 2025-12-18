NASDAQ Composite Index-Papier Astro-Med-Aktie: So viel Verlust hätte ein Astro-Med-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Astro-Med-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Astro-Med-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Astro-Med-Aktie bei 13,38 USD. Bei einem Astro-Med-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 747,384 Astro-Med-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 7,68 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 739,91 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 42,60 Prozent.

Der Börsenwert von Astro-Med belief sich zuletzt auf 59,00 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at