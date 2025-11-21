Astronics Aktie

WKN: 867880 / ISIN: US0464331083

Frühe Anlage 21.11.2025 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Wert Astronics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Astronics von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Astronics-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Astronics-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Astronics-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 11,28 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Astronics-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 88,652 Astronics-Aktien. Die gehaltenen Astronics-Papiere wären am 20.11.2025 4 178,19 USD wert, da der Schlussstand 47,13 USD betrug. Mit einer Performance von +317,82 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle Astronics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

