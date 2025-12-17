NASDAQ Composite Index-Wert BankFinancial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BankFinancial von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in BankFinancial-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden BankFinancial-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen BankFinancial-Anteile an diesem Tag bei 8,88 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die BankFinancial-Aktie investierten, hätten nun 1 126,126 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 369,37 USD, da sich der Wert eines BankFinancial-Anteils am 16.12.2025 auf 12,76 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 43,69 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von BankFinancial belief sich zuletzt auf 161,65 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at