10.12.2025 16:05:00
NASDAQ Composite Index-Papier BankFinancial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BankFinancial-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden BankFinancial-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 9,68 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die BankFinancial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 103,306 Anteilen. Die gehaltenen BankFinancial-Aktien wären am 09.12.2025 1 265,50 USD wert, da der Schlussstand 12,25 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 26,55 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von BankFinancial belief sich jüngst auf 152,87 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
