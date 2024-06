NASDAQ Composite Index-Wert Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bassett Furniture Industries-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Bassett Furniture Industries-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Bassett Furniture Industries-Papier an diesem Tag bei 12,30 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Bassett Furniture Industries-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 8,130 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Bassett Furniture Industries-Aktie auf 14,28 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 116,10 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 16,10 Prozent.

Alle Bassett Furniture Industries-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 125,52 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at