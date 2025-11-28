Intel Aktie

NASDAQ Composite-Performance 28.11.2025 18:02:20

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite verbucht am Mittag Gewinne

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite verbucht am Mittag Gewinne

Der NASDAQ Composite befindet sich heute im Aufwärtstrend.

Am Freitag klettert der NASDAQ Composite um 18:00 Uhr via NASDAQ um 0,40 Prozent auf 23 307,70 Punkte. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,331 Prozent auf 23 291,59 Punkte an der Kurstafel, nach 23 214,69 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Freitag sein Tagestief bei 23 250,51 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23 332,88 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 3,67 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 28.10.2025, den Wert von 23 827,49 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 28.08.2025, einen Stand von 21 705,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.11.2024, den Wert von 19 060,48 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 20,89 Prozent zu Buche. Bei 24 019,99 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 784,03 Zählern.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Geospace Technologies (+ 16,10 Prozent auf 12,91 USD), Intel (+ 8,15 Prozent auf 39,81 USD), Century Casinos (+ 6,25 Prozent auf 1,53 USD), Lifetime Brands (+ 5,41 Prozent auf 3,70 USD) und Grupo Financiero Galicia (+ 4,40 Prozent auf 53,33 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Donegal Group B (-8,51 Prozent auf 16,02 USD), Bassett Furniture Industries (-4,31 Prozent auf 15,11 USD), inTest (-3,65 Prozent auf 7,65 USD), CRESUD (-3,05 Prozent auf 11,92 USD) und Astro-Med (-2,93 Prozent auf 7,63 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 13 712 216 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,782 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Cogent Communications-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,09 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

