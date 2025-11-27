NASDAQ Composite Index-Wert Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bassett Furniture Industries von vor 3 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Bassett Furniture Industries-Aktien verlieren können.

Vor 3 Jahren wurde die Bassett Furniture Industries-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Bassett Furniture Industries-Anteile letztlich bei 18,62 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Bassett Furniture Industries-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 53,706 Bassett Furniture Industries-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 15,79 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 848,01 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 15,20 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Bassett Furniture Industries bezifferte sich zuletzt auf 136,42 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at