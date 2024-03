NASDAQ Composite Index-Wert Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bassett Furniture Industries-Investment von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Bassett Furniture Industries-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 24,43 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Bassett Furniture Industries-Aktie investierten, hätten nun 40,933 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.03.2024 gerechnet (14,91 USD), wäre die Investition nun 610,32 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 38,97 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Bassett Furniture Industries eine Börsenbewertung in Höhe von 129,40 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at