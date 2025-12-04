Bassett Furniture Industries Aktie

Bassett Furniture Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906816 / ISIN: US0702031040

Profitabler Bassett Furniture Industries-Einstieg? 04.12.2025 16:04:20

NASDAQ Composite Index-Wert Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bassett Furniture Industries von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Bassett Furniture Industries-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 04.12.2020 wurde das Bassett Furniture Industries-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Bassett Furniture Industries-Anteile an diesem Tag 17,98 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Bassett Furniture Industries-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 556,174 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 670,75 USD, da sich der Wert eines Bassett Furniture Industries-Anteils am 03.12.2025 auf 15,59 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 13,29 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Bassett Furniture Industries zuletzt 133,73 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

