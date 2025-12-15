NASDAQ Composite Index-Wert Biogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Biogen-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Biogen-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Biogen-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Biogen-Aktie an diesem Tag bei 283,44 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Biogen-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,528 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 614,24 USD, da sich der Wert eines Biogen-Papiers am 12.12.2025 auf 174,10 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 38,58 Prozent eingebüßt.

Biogen markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 25,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at