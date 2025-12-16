Börse New York: NASDAQ 100 bewegt sich im Plus

Beim NASDAQ 100 stehen die Signale am Dienstag auf Stabilisierung.

Um 17:59 Uhr verbucht der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 0,03 Prozent auf 25 074,84 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,302 Prozent leichter bei 24 991,49 Punkten in den Handel, nach 25 067,26 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25 142,39 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 24 922,94 Einheiten.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wies der NASDAQ 100 25 008,24 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 16.09.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 24 274,25 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 16.12.2024, betrug der NASDAQ 100-Kurs 22 096,66 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 19,54 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26 182,10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Comcast (+ 3,28 Prozent auf 29,14 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 2,50 Prozent auf 166,14 USD), Enphase Energy (+ 1,82 Prozent auf 31,94 USD), Synopsys (+ 1,34 Prozent auf 460,76 USD) und Atlassian (+ 1,34 Prozent auf 161,30 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Diamondback Energy (-4,60 Prozent auf 146,98 USD), Baker Hughes (-4,03 Prozent auf 45,00 USD), Arm (-3,26 Prozent auf 120,32 USD), Biogen (-3,08 Prozent auf 170,33 USD) und MercadoLibre (-2,69 Prozent auf 1 913,81 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 11 045 504 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3,619 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Die Charter A-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Mit 6,53 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

