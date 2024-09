NASDAQ Composite Index-Wert BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BOK Financial von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BOK Financial-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das BOK Financial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 82,75 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die BOK Financial-Aktie investierten, hätten nun 120,846 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen BOK Financial-Aktien wären am 11.09.2024 12 181,27 USD wert, da der Schlussstand 100,80 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 21,81 Prozent erhöht.

Insgesamt war BOK Financial zuletzt 6,59 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at