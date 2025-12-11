NASDAQ Composite Index-Wert BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BOK Financial von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen BOK Financial-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem BOK Financial-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 103,81 USD wert. Bei einem BOK Financial-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,963 BOK Financial-Aktien. Die gehaltenen BOK Financial-Aktien wären am 10.12.2025 115,02 USD wert, da der Schlussstand 119,41 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 15,02 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete BOK Financial eine Marktkapitalisierung von 7,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at