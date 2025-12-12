Central Garden & Pet Aktie

Central Garden & Pet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 887131 / ISIN: US1535271068

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnendes Central Garden Pet-Investment? 12.12.2025 16:04:07

NASDAQ Composite Index-Papier Central Garden Pet-Aktie: So viel hätte eine Investition in Central Garden Pet von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in Central Garden Pet eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde die Central Garden Pet-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Central Garden Pet-Anteile bei 40,00 USD. Bei einem Central Garden Pet-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 25,000 Central Garden Pet-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 844,00 USD, da sich der Wert einer Central Garden Pet-Aktie am 11.12.2025 auf 33,76 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 15,60 Prozent verringert.

Central Garden Pet markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Central Garden & Pet Co.mehr Nachrichten