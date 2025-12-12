NASDAQ Composite Index-Papier Central Garden Pet-Aktie: So viel hätte eine Investition in Central Garden Pet von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in Central Garden Pet eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde die Central Garden Pet-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Central Garden Pet-Anteile bei 40,00 USD. Bei einem Central Garden Pet-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 25,000 Central Garden Pet-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 844,00 USD, da sich der Wert einer Central Garden Pet-Aktie am 11.12.2025 auf 33,76 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 15,60 Prozent verringert.

Central Garden Pet markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at