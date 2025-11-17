Ceragon Networks Aktie

Ceragon Networks

WKN: 941230 / ISIN: IL0010851660

Ceragon Networks-Investment 17.11.2025 10:03:54

NASDAQ Composite Index-Wert Ceragon Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ceragon Networks von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Ceragon Networks-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Ceragon Networks-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 1,87 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 53,476 Ceragon Networks-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 111,23 USD, da sich der Wert eines Ceragon Networks-Papiers am 14.11.2025 auf 2,08 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 11,23 Prozent gesteigert.

Alle Ceragon Networks-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 184,55 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at


