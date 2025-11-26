NASDAQ Composite Index-Wert City-Aktie: So viel hätten Anleger an einem City-Investment von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in City eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

City-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 68,62 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die City-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 14,573 City-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 122,64 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 787,23 USD wert. Mit einer Performance von +78,72 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete City eine Marktkapitalisierung von 1,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at