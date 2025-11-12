NASDAQ Composite Index-Wert Cogent Communications-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cogent Communications von vor 10 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Cogent Communications gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Cogent Communications-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 34,68 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,884 Cogent Communications-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 59,46 USD, da sich der Wert einer Cogent Communications-Aktie am 11.11.2025 auf 20,62 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 40,54 Prozent gleich.

Alle Cogent Communications-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at