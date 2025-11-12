Cogent Communications Holdings Aktie
WKN: A0D9JK / ISIN: US19239V3024
|Investmentbeispiel
|
12.11.2025 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Wert Cogent Communications-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cogent Communications von vor 10 Jahren gekostet
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Cogent Communications-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 34,68 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,884 Cogent Communications-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 59,46 USD, da sich der Wert einer Cogent Communications-Aktie am 11.11.2025 auf 20,62 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 40,54 Prozent gleich.
Alle Cogent Communications-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,09 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
