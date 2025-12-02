NASDAQ Composite Index-Wert Cognex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cognex von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Cognex-Einstiegs gewesen.

Die Cognex-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 40,33 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Cognex-Aktie investierten, hätten nun 24,795 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 01.12.2025 auf 37,95 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 940,99 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 5,90 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Cognex belief sich jüngst auf 6,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at